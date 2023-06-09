Українці можуть отримати до 200 тисяч гривень: для кого передбачена допомога

Виплати передбачені для деяких категорій громадян

Українці можуть отримати фінансову допомогу від держави на відновлення пошкодженого внаслідок російської агресії житла. Йдеться про виплати у розмірі до 200 тисяч гривень. Для отримання коштів необхідно відповідати кільком критеріям.

Про це повідомили на сторінці Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України у Facebook.

У травні у послузі єВідновлення стартувала програма державної допомоги на відновлення пошкодженого житла, в рамках якої громадяни можуть подати заявку та отримати кошти. Важливо врахувати, що гроші можна використати лише на придбання будівельних матеріалів: вікон, дверей, покрівлі, а також на оплату будівельних робіт.

Хто може претендувати на виплату

Усі українці, чиє житло було пошкоджено внаслідок бойових дій та підлягає відновленню. Йдеться про квартири, приватні будинки, житлові приміщення, наприклад, кімнати в гуртожитку.

Пріоритет надаватиметься:

учасникам бойових дій;

людям з інвалідністю внаслідок війни;

ветеранам війни;

членам сімей загиблих військових;

мобілізованим;

багатодітним сім’ям;

людям з інвалідністю І та ІІ групи;

батькам-вихователям дитячого будинку сімейного типу;

опікунам/піклувальникам;

прийомним батькам та патронатним вихователям;

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

Натомість не можуть розраховувати на фінансову допомогу громадяни, які вже відремонтували своє житло. В Україні вже працюють над механізмом відшкодування. Тому людей закликають зберігати чеки, фотографії, свідчення сусідів та публікації у ЗМІ щодо свого пошкодженого житла.

Як отримати компенсацію

Спочатку необхідно подати повідомлення про пошкоджене майно. Зробити це можна на порталі або в додатку Дія, а також через ЦНАП, нотаріусів або управління соцзахисту.

Далі слід відкрити спеціалізований рахунок єВідновлення в одному з банків-учасників програми (Монобанк, ПриватБанк, Сенс Банк, А-Банк, ПУМБ).

Після цього слід подати заяву на компенсацію у додатку Дія.

Далі Комісія з розгляду питань надання компенсації розгляне заяву та визначить суму, яку буде виділено на відновлення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці можуть отримати фінансову допомогу від організацій у розмірі 1200 та 2200 гривень. Проте розраховувати на виплати можуть лише деякі категорії громадян.