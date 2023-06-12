Гроші прикордонникам: чи можуть бійці на одному з напрямків розраховувати на премії

Військові в ТрО ЗСУ можуть отримати не лише місячне грошове забезпечення

Окрема група українських військовослужбовців, а саме ті, що відряджені до військових адміністрацій, можуть розраховувати на грошове забезпечення. Водночас, військові в ТрО ЗСУ на кордоні також мають право на деякі виплати.

Бійцям також може нараховуватися 30 тисяч гривень за двох умов, повідомляє видання Міноборони Аrmyinform.

У повідомленні роз'яснюється, що вищезазначеним військовим нараховується грошове забезпечення у розмірі 20 100 гривень на місяць.

Щодо додаткової винагороди бойових у розмірі 30 тисяч гривень, то вона виплачується тоді, коли військовий виконує спеціальне (бойове) завдання згідно з бойовими наказами. При цьому, військова частина має бути включена до складу діючих угрупувань військ Сил оборони держави, що розташовані в районі кордону.

Додається, що виплата бойових здійснюється розрахунку на місяць пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про можливість отримання бойових для більшості війкових. Сума залежатиме від місцеперебування бійця.