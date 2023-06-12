Їх із сином бліндаж накрило: український захисник не дожив до дня народження кілька тижнів

Чоловік не дожив до свого 54-річчя кілька тижнів

На Донеччині, де зараз йдуть важкі бої, загинув український військовий Сергій Карпука. Чоловік захищав свою країну від загарбників із першого дня повномасштабного вторгнення разом зі своїм сином Віталієм.

За словами сина, того трагічного дня їхній бліндаж "накрило". Йому, на щастя, вдалося врятуватися, яке хоробрий герой батько загинув. Про це повідомили на сторінці Турійської громади у Facebook.

"До свого 54-річчя, яке мав би відзначати 25 червня, Сергій не дожив декілька тижнів. Але тут, на землі, він назавжди залишиться Героєм, вписавши своє ім’я у нетлінну книгу творення Української держави. А в пам’яті тих, хто його знав, – щирим, добрим і простим, людиною, яка відчувала безмежну відповідальність за інших. На війні завжди шкодував молодих хлопців і казав, що їм потрібно повернутися додому, а про себе й не думав", — йдеться в повідомленні.

До виходу на фронт чоловік працював лісорубом у Перевалівському лісництві. Любив природу та красу свого краю, любив людей, тому й став на захист своєї Батьківщини без вагань.

Провести Сергія Карпука в останній шлях прийшли його рідні, близькі односельці, а також побратими.

"На рідну землю воїн повернувся уквітчаними дорогами, живим коридором шани. За його душу піднеслася спільна молитва. У мить прощання для Героя прозвучав Державний Гімн України та військовий салют", — зазначили у Турійській громаді.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на фронті загинув медик "Азова" Олексій Мазур із Вінницької області. Український воїн одружився цієї весни. Через свою травму ніг він міг залишитися в тилу, але вважав за краще повернутися до побратимів і рятувати поранених.