250 тисяч, 500 тисяч та 1 млн гривень: яку виплату в Україні можуть отримати ветерани

Ветеранам державою передбачено грошові гранти, але є свої умови

В Україні ветерани війни з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок війни, можуть отримати виплати від Червоного Хреста. Однак тепер держава забезпечує військових грошима на відкриття власної справи.

Як повідомляє Верховна Рада України, видаватимуть гранти на розвиток чи відкриття власної справи у рамках проекту "єРобота" ветеранам та членам їхніх родин.

Додається, що у проекті "єРобота" існує три напрями з разною сумою та своїми умовами:

Перший напрямок — 250 тисяч гривень. Нараховується на власний бізнес за умови створення в ньому щонайменше одного робочого місця.

Другий напрямок — 500 тисяч гривень. Надається члену сім'ї учасника бойових дій, якщо у бізнесі буде щонайменше два робочих місця. Співфінансування за цією програмою: 70% вносить держава, 30% мають бути власні кошти нового підприємця.

Третій напрямок — 1 млн гривень. Таку суму може отримати ветеран, який був до цього підприємцем та не менш аніж 3 роки був зареєстрований як ФОП. Головна умова отримання цієї виплати — створення від 4 робочих місць, з яких щонайменше два передбачені для ветеранів або осіб з інвалідністю внаслідок війни. Тут так само, як і в другій програмі, співфінансування буде 70% на 30%.

Слід зазначити, що заявку на отримання грошового гранта можна відправити через застосунок "Дія".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про пенсію військових після звільнення з служби. До того ж, "бойові" також не враховуватимуться.