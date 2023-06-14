Любив свою роботу та просвічував людей: на фронті загинув науковий співробітник "Софії Київської"

Перед тим, як піти на фронт, Денис був призначений на нову посаду

Щодня на фронті гинуть найкращі сини та доньки України. Нещодавно стало відомо про те, що загинув двоюрідний брат центрального захисника "Динамо" Дмитро. Сьогодні стало відомо про загибель співробітника заповідника "Софія Київська" Дениса Борисова.

Про це повідомили на офіційній сторінці Національного заповідника у Фейсбуці. Науковий співробітник "Софії Київської" загинув під час ворожого артилерійського обстрілу.

Денис кинув роботу у заповіднику та вирушив на фронт, де у лавах ЗСУ захищав країну від ворога. Колеги відгукуються про нього тепло і висловлюють щирі співчуття сім’ї, друзям та близьким. Вдовою залишилася дружина Дениса, а дітей пара не встигла завести.

"Пекучий біль і гіркий смуток. Важко прийняти і повірити. Денис був щирим, доброзичливим, відповідальним, безліч відкриттів та досягнень чекало б на нього, якби не жорстока війна. Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям та близьким. Герої не вмирають, Денисе, вони залишаються у наших серцях! Вічна пам’ять і слава!", — сказано в повідомленні.

Відомо, що Денис Борисов займався вивченням історії життя та побуту мешканців Будинку митрополитів Софійського монастиря. Знайшов цікаві свідчення, брав участь у наукових форумах, облаштував Митрополичий будинок, проводив екскурсії, читав лекції, влаштовував виставки. Напередодні виклику у військкомат його призначили керівником музею "Кирилівська церква".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на фронті поблизу селища Білогорівка (Луганська область) загинув український футболіст В’ячеслав Савицький. Йому було лише 25 років.