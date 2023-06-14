"путін в іншій реальності": у ЗСУ на пальцях пояснили, чому він бреше про втрати

Військова підготовка та звання полковника не допомагають путіну адекватно оцінювати ситуацію на фронті в Україні

Російський президент володимир путін під час зустрічі з воєнкорами здивував заявою про співвідношення втрат окупантів та українців. За його словами, російські солдати на фронті майже не вмирають, але в Україні таку заяву назвали "абсолютно неадекватною".

Свою думку щодо фантазій путіна, які він намагається видати за реальність, висловив речник Східного угрупування Сергій Череватий в ефірі "24 каналу". Він підкреслив, що путін, незважаючи на військову підготовку, абсолютно не розуміється на війні.

Зокрема, Череватий відреагував на слова путіна про те, що за півтора роки війни в Україні російська армія втратила "тільки 54 танки".

"З огляду на те, що путін є полковником спеціальної служби і отримав військову підготовку. І при цьому він не розуміє елементарних законів війни", – зазначив він.

Російський президент у своєму похилому віці не може адекватно та тверезо співвіднести розміри фронту, кількість задіяних військ та фантастичні втрати у вигляді 54 танків. На окремих ділянках фронту росіяни зосередили сотні тисяч солдатів, серед яких втрати у рази більші. І це розуміють усі, окрім путіна, який живе у вигаданій реальності.

"Тому навіть для людини, яка відбула стокову службу за радянських часів, стає зрозуміло, що путін перебуває в іншій реальності", – додав Череватий.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Міноборони росії озвучило офіційні дані про свої втрати у війні за останні кілька днів. За словами шойгу, вбито лише 71 росіянина, тоді як у зведенні Генштабу ЗСУ сказано приблизно про 1,7 тисячі ліквідованих окупантів.