Кошти звільненим військовим: які виплати передбачені бійцям в Україні

Зміни в нарахуванні пенсій для звільнених військових не змінились

Українські військові можуть розраховувати на додаткові гроші після війни, до того ж, є пенсії, які вони можуть оформити саме після звільнення.

Як повідомляє директорка Департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Пенсійного фонду України Олена Охріменко для видання "Апостроф", існує 3 пенсії для військових.

Які пенсії передбачені для військовослужбовців:

Пенсія за вислугу років

Пенсію за вислугу років призначають бійцям у відсотках їхнього місячного грошового забезпечення на день звільнення зі служби після 1 жовтня 2020 року 25 років календарної вислуги. Відповідно до постанови, "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", мінімальний розмір пенсій за вислугу років колишнім військовим не може бути нижчий 3,85 тисяч гривень.

Пенсія з інвалідності

Пенсію з інвалідності призначають військовослужбовцям, які стали інвалідами внаслідок війни. Органи медико-соціальної експертизи встановлюють ряд наступних факторів: причина, група, час настання інвалідності та термін. Розмір пенсії з інвалідності військового залежить від причини інвалідності та належності до осіб з інвалідністю внаслідок війни чи інших осіб з інвалідністю.

До того ж, таким військовим надаються додаткові гарантії:

мінімальна пенсійна виплата у осіб з інвалідністю І групи не може бути менше 650% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (13,6 тис. грн);

ІІ групи – 525% (10,98 тис. грн);

ІІІ групи – 360% такого прожиткового мінімуму (7,53 тис. грн).

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника

Пенсію у зв'язку з втратою годувальника призначають непрацездатним членам сім'ї померлого/загиблого військового, які були на його утриманні. Її розмір визначають у відсотках грошового забезпечення годувальника і залежить від причини його смерті.

"Головна умова призначення "військової" пенсії — звільнення з військової служби." — мовиться у публікації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про фінансові виплати та компенсації після звільнення з служби для військових.