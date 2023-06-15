Наступ ЗСУ просунувся на всіх напрямках: як зараз виглядає карта боїв

Російська армія запекло пручається, але зазнає серйозних втрат

Незважаючи на те, що на Заході прогнозують повільний поступ ЗСУ на фронті, який розтягнеться на кілька місяців, українські воїни впевнено рухаються вперед. За словами заступника міноборони України Ганни Маляр, на кожному напрямі Сили оборони просунулися до кілометра.

Про це вона розповіла у своєму Telegram-каналі. Водночас чиновниця нагадала, що російська армія має перевагу в чисельності.

Ганна Маляр наголосила, що на сході росіяни продовжують стягувати свої резерви. Зокрема, з півдня окупанти перемістили на схід підрозділ десантно-штурмових військ. Щодо Бахмутського напряму, то ЗСУ продовжують наступати на напрямках Роздолівка – Краснополівка та Брехівка – Ягідне, є деякі успіхи.

Також ЗСУ продовжують атакувати ворога на Берднянському та Маріупольському напрямках, відтісняючи їх глибше в тил. На Бердянському напрямку бої продовжуються в районах Макарівки, а на Маріупольському напрямі ЗСУ борються з окупантами в районах Новоданилівки та Новопокровки.

Карта подій на Бердянському напрямку

Карта подій на Маріупольському напрямку

На всіх напрямках Сил оборони України має просування близько кілометра на кожному. Водночас росіяни збільшили кількість ракетно-авіаційних ударів, артилерійських та мінометних обстрілів, щоб стримати натиск ЗСУ. Анна Маляр нагадала, що противник перевершує нас за кількістю "гарматного м'яса", тому просування дається тяжко.

"Наші війська мають справу з потужним опором ворога та його перевагою у кількості людей та озброєнні. Ворог щосили намагається не допустити просування наших військ. Разом з тим, наступ триває на кількох напрямках, наші захисники поступово, але впевнено просуваються вперед і завдають значних втрати ворогові", — резюмувала заступник міністра оборони України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українські війська просунулися на флангах Бахмута на 200-500 метрів. Окрім цього, є просування в Запорізькій області, що підтверджують й іноземні спостерігачі.