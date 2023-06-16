Виплата "бойових" в червні: які зміни плануються у грошовому забезпеченні військових

В Україні захисникам і захисницям гарантуються деякі виплати

Українським військовим гарантоване грошове забезпечення і деякі виплати бойових у розмірі 30, 50 та 100 тисяч гривень.

Яким військовим червні нараховуватиметься виплата, розповідає видання New Voice.

Бойові в розмірі 30 тисяч гривень отримують військові, хто виконує спеціальні завдання згідно з бойовими наказами. До них належать, наприклад, військові, які здійснюють протиповітряне прикриття та наземну оборону критичних об'єктів, забезпечення Сил оборони згідно з бойовими або логістичними розпорядженнями.

Бойові в сумі 50 тисяч гривень виплачують керівникам, які виконують бойове завдання у складі військового органу управління. Генштаб і головнокомандувач ЗСУ вирішуватимуть, де саме та територія, на якій виконується завдання.

Бойові 100 тисяч гривень нараховуються бійцям, хто перебуває на передовій і бере участь у бойових діях. Виплату нарощуватимуть пропорційно часу виконання завдань. Також їх отримують за конкретний період пропорційно дням виконання бойових завдань військовим Повітряних сил (ППО, пілоти), морякам, військовим медикам, якщо ці завдання виконувалися в зоні бойових дій на передовій.

У повідомленні додається, що військові контрактної служби також можуть отримувати 30 тисяч і 100 тисяч гривень. Однак, для строковиків ця виплата не можлива і їм нараховують гроші в залежності від посадового окладу — від 350 до 700 гривень.

Бійці, які не мають право на виплати "бойових":

ті, хто на період навчання перебуває за кордоном;

курсанти, які навчаються в Україні, але за умови, якщо вони не задіяні до виконання бойового завдання чи розпорядження;

що несуть службу не в зоні бойових дій та не мають наказу про бойове завдання;

що перебувають у ІТ-військах.

Який пакет документів потрібен для оформлення виплати:

номер за порядком;

військове звання військовослужбовця;

прізвище, ім'я та по батькові;

період участі в бойових діях.

"Додаткову грошову нагороду нараховують на основі наказу командира частини за місяць, в якому обов’язково вказується виплата окремими пунктами 100, 50, чи 30 тисяч гривень особовому складу за період виконання бойових (спеціальних) завдань згідно з бойовими наказами (розпорядженнями) пропорційно часу виконання таких завдань", — підкреслює видання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про гроші, які передбачені звільненим військовим.