Довічне грошове забезпечення: хто з українців матиме право на таку виплату
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Сума виплати залежатиме від групи інвалідності особи
Звільнені з служби українські військові матимуть право на пенсію або щомісячне довічне грошове утримання чи державну соціальну допомогу.
Як повідомляє New Voice, виплата належить особам з інвалідністю внаслідок війни.
Від чого залежатиме сума місячного грошового забезпечення вищезазначених осіб:
- особам з інвалідністю I групи ― у розмірі 50 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; (прожитковий мінімум — 2093 гривні)
- особам II групи ― 40 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- особам ІII групи ― 30 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Згідно з встановленим законом про Державний бюджет України, особам з інвалідністю нараховуються кошти щорічно 5 травня.
До того ж, особам з інвалідністю II і III груп з числа учасників бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років і більше, надаються пільги, передбачені для осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про додаткові дві виплати демобілізованим військовим на відпочинку.