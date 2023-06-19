Довічне грошове забезпечення: хто з українців матиме право на таку виплату

Сума виплати залежатиме від групи інвалідності особи

Звільнені з служби українські військові матимуть право на пенсію або щомісячне довічне грошове утримання чи державну соціальну допомогу.

Як повідомляє New Voice, виплата належить особам з інвалідністю внаслідок війни.

Від чого залежатиме сума місячного грошового забезпечення вищезазначених осіб:

особам з інвалідністю I групи ― у розмірі 50 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; (прожитковий мінімум — 2093 гривні)

особам II групи ― 40 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

особам ІII групи ― 30 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Згідно з встановленим законом про Державний бюджет України, особам з інвалідністю нараховуються кошти щорічно 5 травня.

До того ж, особам з інвалідністю II і III груп з числа учасників бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років і більше, надаються пільги, передбачені для осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про додаткові дві виплати демобілізованим військовим на відпочинку.