На війну не брали по здоров’ю, але пішов добровольцем: у Рівному поховали загиблого героя

Воїн отримав у бою смертельні поранення

У ході повномасштабної війни в Україні загинув військовий із Рівного Олег Рожко. Чоловік воював з окупантами на Запорізькому напрямку. Прощання з хоробрим захисником відбулося 20 червня у його рідному місті.

Інформацію про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міський голова Рівного Олександр Третяк.

За його словами, трагедія сталася 12 червня в бою з противником в районі села Мала Токмачка Запорізької області. Чоловік отримав травми, які виявилися несумісними із життям.

Що відомо про Олега Рожка

Чоловік народився у місті Рівному. Навчався у школі №25, а після її завершення одразу пішов працювати. Пробував він себе у різних сферах і ніколи не цурався фізичної роботи.

"Строкову службу в армії не проходив, бо не підходив за станом здоров’я. Попри це, коли ворог розпочав повномасштабне вторгнення до нашої країни, Олег не сумнівався — пішов у військкомат і записався добровольцем до лав Збройних сил України. Про те, що тепер буде захищати Україну у формі, розповів рідним лише згодом. Зателефонував сестрі, щоб повідомити та залишити контакти, за якими в крайньому разі можна буде дізнатися більше", — пише Третяк.

Рідні та близькі запам’ятали Олега Рожка як добру та щиру людину, яка завжди прагнула бути корисною. До того, вирушити на службу, він допомагав переселенцям, які змушені були покинути свої будинки через війну.

Прощання з воїном

Прощання з українським військовим відбулося 20 червня у його рідному місті, на майдані Незалежності.

"Сьогодні ми знову зібралися на нашій сльозами злитій площі й віддали пошану захиснику України — Олегу Рожку. Працьовитий, спокійний, врівноважений — саме таким залишиться назавжди в серцях рідних і близьких наш герой. Він добровільно, за покликом серця, став на захист рідної землі, щоб у нас було мирне небо та щасливе майбутнє", — повідомляє мер.

Олега Рожка поховали на цвинтарі "Нове".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на війні в Україні загинув Олександр Приймачок. Вдома у чоловіка залишилося четверо дітей.