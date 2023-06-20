Уряд збільшив видатки на соціальний захист: хто з українців може отримати виплату

Держава дала понад 21 мільйон гривень на забезпечення соціального захисту деяких осіб

Україна за час повномасштабного вторгнення росіян повернула з полону вже понад 2000 своїх громадян, які були захоплені окупантами у полон. Влада також намагається підтримувати полонених, як і тих громадян, кого вдалося повернути додому. Так, за українськими бійцями, які знаходяться у полоні, зберігаються грошові виплати. До того ж додаткові кошти можуть отримати як і військові, так і цивільні

Як повідомляє Урядовий портал, ця виплата нараховується на соціальний захист осіб, які були позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії рф проти України.

У повідомленні додається, що головним розпорядником коштів відповідної програми є Мінреінтеграції, яке виділило додаткові кошти в обсязі понад 21 мільйон гривень за допомогою перерозподілу видатків держбюджету.

Кошти перераховуватимуться на виплати щорічної державної допомоги не тільки особам, які були у полоні, а і членам їхніх сімей під час перебування таких осіб в місцях несвободи.

До того ж, завдяки цим коштам забезпечать військових і цивільних полонених пакунками з речами першої потреби, які вони отримують одразу після звільнення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що родичі зниклого безвісти військовослужбовця можуть отримати виплати. Однак у нарахуванні можуть відмовити через деякі обставини.