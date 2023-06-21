Літня мобілізація в Україні: які є види повісток

Один із видів повісток під час воєнного стану та загальної мобілізації не видають

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, а тому влітку чоловіки продовжать отримувати повістки. Усього їх існує чотири види. Кожну з них військовозобов’язаним чоловікам вручають у різних випадках.

Про це повідомила голова пресслужби Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Марія Левко.

Повістки для уточнення даних

Якщо чоловік отримав повістку такого виду, це означає, що йому потрібно з’явитися в ТЦК та СП для уточнення та оновлення інформації про місце роботи, склад сім’ї та інші деталі.

Повістки на проходження ВЛК

Отримання такої повістки означає, що чоловікові необхідно пройти військово-лікарську комісію, за результатами якого буде прийнято рішення про те, чи придатний він до служби, чи ні.

Повістки на заклик

В цьому випадку такий вид повістки говорить безпосередньо про заклик на службу. Наразі такі повістки не видають, адже на даний час призов на строкову військову службу до ЗСУ та інші військові формування не проводиться через загальну мобілізацію.

Мобілізаційне розпорядження

Це ще один вид повісток в Україні. Отримання такого повідомлення можливе після проходження медичної комісії, яка визнала військовозобов’язаного придатним до служби.

Нагадаємо, що українці почали отримувати повістки щодо СМС. Правозахисник Олександр Павличенко розповів "Телеграфу", чи вони законні й що буде, якщо їх ігнорувати.