Військові з інвалідністю отримуватимуть щомісячні доплати в Тернополі: що для цього треба зробити

Місто надаватиме кошти для військових, які отримали І чи ІІ групу інвалідності

Українська держава виплачує військовим, які отримали інвалідність внаслідок війни відповідні пенсії, проте у Тернополі місцеві депутати пішли далі і ввели додаткові щомісячні виплати військовослужбовцям, що постраждали під час оборони Батьківщини.

Як повідомляє Тернопільська міська рада, місто надаватиме кошти для військових, які отримали І чи ІІ групу інвалідності.

"Згідно з рішенням, військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю І чи II групи внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення та заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України та ветеранів ОУН-УПА, будуть отримувати щомісячну грошову допомогу у розмірі 3000 грн", — мовиться на сайті.

Щоб отримати грошову виплату для військових треба звернутись до управління соціальної політики міської ради, що за адресою: м. Тернопіль, вул. Миколи Лисенка, 8.

Який пакет документів потрібен для оформлення додаткових коштів:

заява на ім’я начальника управління соціальної політики Тернопільської міської ради;

копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни (I чи II група);

копія паспорта громадянина України (заявника);

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника;

номер особистого рахунку, відкритого в банківській установі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що бійцям належать додаткові виплати на лікування різних хвороб.