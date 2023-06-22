Випустив десятки бестселерів та був учасником Майдану: на фронті загинув кавалер ордена "За мужність"

У воїна будинку залишилася дружина та його рідні

У ході повномасштабної війни загинув український захисник Назар Матлак із міста Борщів Тернопільської області. З першого дня російського вторгнення він став добровольцем до ЗСУ. Хороброго воїна було нагороджено орденом "За мужність" III ступеня.

Про це повідомили на сторінці Борщівської міської ради у Facebook, а також у видавництві "Наш Формат", де загиблий працював до війни.

"Ще один наш захисник став Ангелом, який тримає над нами небо. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Героя. Поділяємо біль їхньої непоправної втрати. Герої не вмирають", — йдеться у повідомленні міськради.

Колеги Назара Матлака з видавництва "Наш формат" зазначають, що чоловік завжди підбадьорював їх із фронту, не дозволяв опускати руки та сам дуже вірив у перемогу.

"Востаннє ми бачилися наприкінці січня, коли Назара нарешті відпустили на кілька днів додому. Тоді він заглянув у книгарню і переконував нас, що все буде добре, і ми обов’язково переможемо. Його запал і віра вселяли в нас надію. І від цього ще важче повірити у те, що його більше немає з нами", — розповіли у видавництві.

Фото — Наш Формат

На захист своєї країни воїн став першого дня повномасштабного вторгнення. "Чому важливо стати на захист України? Буде звучати пафосно, але так і є: просто так правильно", — говорив він.

"За своїми переконаннями Назар віддав життя. За те, у що завжди вірив: і коли ще у 2010 році почав займатися громадською діяльністю, і коли брав активну участь у Революції Гідності, і коли у 2014 році приєднався до лав волонтерів", — пишуть колеги воїна.

За їхніми словами, Назар став частиною команди видавництва у 2019 році. Спочатку він був верстальником, а потім став технічним редактором.

"З-під його руки у світ вийшли десятки бестселерів та улюблених книг наших читачів, зокрема, проект, яким він дуже пишався — "Перспективи української революції" Степана Бандери. Нехай його ім’я запам’ятається у книгах та серцях усіх, хто його знав", — відзначили у "Нашому Форматі".

Вдома у чоловіка залишилася дружина та його рідні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у бою за Україну загинув дитячий лікар-травматолог Сергій Гриценко, який з дитинства мріяв рятувати людей.