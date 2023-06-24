Вручення повістки через родичів: адвокат дав відповідь, чи це законно

Повістка має бути підписана тим, кому її видають

Триває повномасштабна війна з російськими окупантами та дія режиму загальної мобілізації. Військовозобов’язані чоловіки можуть отримати повістку в будь-якому місці, проте існують чіткі вимоги щодо її вручення — це має бути зроблено особисто та завірено підписом отримувача.

Про те, чи можуть вручати військовозобов’язаним повістки не особисто, а через їхніх родичів, розповів адвокат та провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич у коментарі "РБК-Україна".

Він пояснив, законодавство про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію встановлює чіткі вимоги до форми повістки, місця вручення та кола осіб, які можуть їх вручати. Вручення повісток військовозобов’язаним через родичів законом не передбачено.

"Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів" № 1487 від 30 грудня 2022 року визначено перелік уповноважених осіб, які можуть вручити повістку. При тому, на родичів або інших близьких осіб військовозобов’язаного такі обов’язки з вручення не покладаються", – наголосив юрист.

Раніше "Телеграф" розповідав, що останнім часом повістки почали розсилати навіть через СМС. Правозахисник Олександр Павличенко розповів, що означають такі "документи" з правової точки зору та що буде, якщо їх проігнорувати.