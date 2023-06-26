Загинув герой Майдану та кавалер ордена "За мужність": він потрапив у засідку ДРГ

Павло пішов служити з перших днів повномасштабного вторгнення

У ході повномасштабної війни в Україні загинув Герой Майдану та військовий, який захищав країну від окупантів, Павло Каленіченко. Чоловік потрапив у засідку ДРГ у Сумській області.

Інформацію про смерть українського воїна написали на сторінці Ініціативної групи постраждалих/поранених на Майдані.

За словами активістів, раніше Павло дивом вижив на Майдані, де він отримав тяжке вогнепальне поранення, після чого проходив лікування у Чехії. З першого дня повномасштабного вторгнення він став на захист Батьківщини. Чоловік також був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.

Ще раз воїн опинявся на волосині від смерті під Запоріжжям минулого літа. Тоді автомобіль із боєкомплектом наїхав на протитанкову міну. Павло отримав поранення ноги та очі. Пройшовши лікування, він знову вирушив у бій.

"Смерть знайшла його на Сумщині, де він загинув у п’ятницю, 23 червня, потрапивши в засідку ДРГ", - йдеться у повідомленні ініціативної групи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на війні в Україні загинув поет та музикант, а також син відомої волонтерки з Маріуполя Данило Подибайло.