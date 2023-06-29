Врятував не одне життя та отримав нагороду: у боях за Україну загинув 22-річний медик

На початку повномасштабного вторгнення військовий повернувся з-за кордону в Україну та став на захист своєї Батьківщини

У важких боях за Україну загинув бойовий медик 3-ї окремої штурмової бригади, сформованої на базі підрозділу територіальної оборони "Азов" Артем Суховій. У хлопця залишилася дружина та маленький син.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив помічник мера Черкас Павло Мосійчук.

"На війні загинув патріот України та Черкас Артем Суховій. Артему було 22 роки, він є одним із тих, на кого має рівнятися не лише молодь. Артем боровся з несправедливістю в судах у справі Сергієнка, незаконних забудов, з браконьєрами, розливайками та наркоторгівлею у місті», — написав він.

За словами Мосійчука, на початку повномасштабного вторгнення військовий повернувся з-за кордону до України та став на захист своєї Батьківщини.

Артем Суховій. Фото — Павло Мосійчук

Водночас друг загиблого воїна Ян Антонюк на своїй сторінці у Facebook написав :

"Сухий, був бойовим медиком у 3ОШБр і врятував не одне життя. За що нещодавно отримав нагороду. Ми не народжувалися військовими, але ми маємо честь і характер. Такі люди приклад для нації".

Він також додав, що за свої 22 роки Артем встиг захистити країну як зсередини у протистояннях з ОПЗЖ та іншими, так і на фронті у повномасштабній війні.

Зазначається, що у воїна залишилася дружина та маленький син.

"В Артема є син і дружина. Я обіцяю, що цей воїн не залишиться без підтримки й нашої допомоги. Ти назавжди для мене як на фото, який посміхається і завжди за рух. Нас завжди залишають найкращі. Честь", — підсумував Антонюк.

Артем Суховій. Фото — Ян Антонюк

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Львові попрощалися із загиблим на фронті військовим Олесем "Флойдом" Гусаком. Хоробрий воїн брав участь у звільненні Бучі, Ірпеня та Гостомеля, а також був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.