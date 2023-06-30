Впізнали за протезом: останки загиблого бійця побратими знайшли через 9 місяців

Воїна поховають в Україні, як він сам того хотів

Під час штурму ворожих позицій під Ізюмом перед звільненням міста у вересні 2023 року загинув боєць добровольчого батальйону ОУН з позивним "Рубін". Лише через дев’ять місяців його побратими знайшли та забрали останки військового. Тіло впізнали за протезом нижче коліна.

Про це сьогодні, 30 червня, повідомили на сторінці Фонду компетентної допомоги армії "Повернись живим".

"Як найдосвідченіший він очолив групу військових. Ішов першим і прийняв більшість куль. Інші хлопці з боєм відступили й врятувалися. Тільки днями, через 9 місяців, побратими змогли знайти й забрати останки "Рубіна" з місця того бою", — йдеться в повідомленні.

Російська за походженням, "Рубін" підтримав Революцію Гідності, переїхав до України та з 2015 року воював на боці ЗСУ. Потім він втратив ногу, потрапивши на вибухову пастку. Проте вже після протезування чоловік знову повернувся до армії.

"Ми почали працювати разом під час битви за Київ. Виконували завдання зі звільнення Ірпеня та околиць", – розповідає Степан, розвідник батальйону ОУН.

Побратими згадують "Рубіна", як військового, який постійно працював над собою та покращував свої навички з тактики, володіння різною зброєю. Також він часто допомагав іншим. У своїй роті воїн фактично був інструктором.

"Чотири місяці ми працювали в лісах на Ізюмському напрямку. "Рубін" брав участь у виходах нашої диверсійної групи. Нам вдалося пов’язати великі сили противника навпроти нас, окупанти не могли перекинути їх на інші напрямки. Напередодні початку масштабного контрнаступу в Харківській області ми мали вибивати ворога з позицій під Ізюмом, у лісі на березі Донця. Це мала бути розвідка боєм і допоміжний удар. 5 вересня "Рубін" очолив одну з ударних груп і йшов попереду...", — каже Степан.

Наступного дня батальйон знову пішов у наступ — розпочався легендарний Слобожанський бліцкриг.

Зазначається, що "Рубіна" поховають в Україні, як він того й хотів. Воїн казав, що боротиметься до кінця, то перемоги України та падіння російського тоталітарного режиму.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в бою за Україну загинув воїн із Чернігова В’ячеслава Онопрієнка. У чоловіка четверо дітей, тому його відмовлялися брати на службу, проте він все ж таки пішов добровольцем.