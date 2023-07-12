Благодійний фонд "Міністерство добрих справ імені Валентини Прилепи" прозвітував за рік роботи

Творцем фонду є відомий український ІТ-фахівець, бізнесмен Богдан Прилепа.

Благодійний фонд "Міністерство добрих справ імені Валентини Прилепи" працює вже більше року і постійно звітує перед громадськістю про виконану роботу. Фонд добре відомий мешканцям Дніпропетровщини, звідки родом Богдан Прилепа. Після початку повномасштабного вторгнення росії Фонд розширив сферу своєї діяльності та активно допомагає підрозділам Збройних сил України. За рік Богдан Олександрович виділив особисті кошти на допомогу армії та цивільному населенню України на суму понад 20 млн грн.

Як і навіщо виник Фонд

Офіційно фонду Богдана трохи більше року, але благодійна діяльність бізнесмена розпочалася ще у 2021 році з допомоги незаможнім пенсіонерам та інвалідам, які проживають у житловому масиві Придніпровськ міста Дніпра, де ріс і навчався Богдан. Бізнесмен та кілька його колег-однодумців отримували списки із Самарської районної соцслужби та раз на квартал закуповували продукти та побутову хімію для 100-140 незаможніх сімей та пенсіонерів району. Ця робота триває й досі.

- Як не прикро констатувати, але кожні півроку кількість нужденних зростає, — розповідає Богдан Прилепа. — Особливо люди збідніли після початку війни і на даний момент в отриманих нами списках вже числиться по 550-600 осіб, яким ми допомагаємо. Також ми з командою закуповуємо продукти та побутову хімію для будинку для людей похилого віку та інвалідів (а це ще 500 осіб) у Самарському районі м. Дніпро на кожне календарне свято. Тобто фактично у нас понад тисячу підшефних у цьому районі.

Фонд активно допомагає підрозділам ЗСУ

Після початку війни з росією, Богдан з товаришами також почав допомагати військовим на фронті та цивільним особам у прифронтових районах.

Для евакуації громадян із Донецької області районів Лисичанська та Слов’янська за фінансової підтримки Богдана було куплено пасажирський мікроавтобус, співзасновники фонду займалися евакуацією цивільних із Донецької області, також підвозили бійцям ЗСУ необхідні продукти та товари військового призначення на які збирали фінанси усі учасники фонду. Евакуйовано у перші два місяці війни понад 1000 цивільних осіб.

Наприкінці квітня 2022 року друзі Богдана заснували Фонд для залучення до допомоги військовим та цивільним більшої кількості людей та для офіційної діяльності організації. Фонд має ім’я мами Богдана – Валентини Прилепи.

Кому та чим допоміг Фонд за рік роботи

Метою офіційного відкриття фонду є допомога ЗСУ, громадянам України, які вимушено залишили свої будинки, допомогу малозабезпеченим людям похилого віку у м. Дніпро, а також дітям із малозабезпечених сімей та сімей переселенців. За минулий рік завдяки фінансовій допомозі Богдана, який виділив на благодійність понад 20 мільйонів гривень, волонтери фонду закупили та передали понад десяток бригадам ЗСУ: амуніцію, продукти, ліки, засоби гігієни, техніку, засоби зв’язку, старлінки, спецодяг, маскувальні сітки. Також відремонтовано автомобілі ЗСУ та закуплено запчастини та пальне до них.

Крім цього, Фонд закупив автомобіль для волонтерів із Придніпровська, а також продукти та ліки для роздачі у Синельниківському районі Дніпропетровської області.

Відремонтували автомобілі ЗСУ, закупили запчастини та пальне до них

Волонтери фонду завдяки фінансовій допомозі Богдана придбали та передали продукти харчування першої необхідності у м. Кам’янське, де проживають понад 150 тимчасово переміщених громадян України з Донецької області.

Сьогодні діяльність фонду та допомога ЗСУ, а також цивільним особам триває.

У планах Фонду – допомога дітям із малозабезпечених сімей та дітям військових, також військовим ЗСУ, які повернулися додому.

— Наразі ми плануємо розширити діяльність Фонду на дітей, — ділиться планами Богдан. – Для цього ми вже фінансуємо дітей-переселенців та малозабезпечених дітей через фонд наших партнерів "Острівець добра". Плануємо залучати цих хлопців до єдиноборств різних видів, футболу, волейболу, баскетболу оплачувати тренування та змагання у м. Дніпро та Дніпропетровській області. Також Фонд фінансує заходи, спрямовані на пропаганду здорового способу життя та боротьбу із вживанням наркотиків серед дітей та молоді.

Фонд фінансує дітей-переселенців Фонд також фінансує заходи, спрямовані на пропагування здорового способу життя Волонтери надають допомогу малозабезпеченим дітям

Так само продовжуємо допомагати нашим героям ЗСУ, завдяки їм у нас та України є майбутнє, ми після перемоги продовжимо допомагати військовим і у цивільному житті. Зараз ми чекаємо закуплених для 32 бригади автомобіля, пральних машин, генератора та тактичного спорядження.

Крім того, Фонд намагається у цей нелегкий час підтримати українську культуру. Понад сто тисяч доларів передано на розвиток українського кіно. Зараз на ці гроші знімається фільм про нову українську історію, яку творить народ та армія.

Фонд фінансується здебільшого за рахунок власних коштів Богдана Прилепи, а також для розвитку шукає нових партнерів, інвесторів для розширення можливості допомоги громадянам України.

Всіх, хто бажає допомогти Фонду, чекаємо за посиланнями:

Амбасадор @prylepab

Відправити донат — 🇺🇦 send.monobank.ua/jar/3Kt2pQFJ4j

Соцмережі Фонду:

https://instagram.com/bfmdsu?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==

https://www.facebook.com/bfmdsu