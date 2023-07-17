Врятував побратимів, а сам живим не повернувся: у бою за Бахмут героїчно загинув командир підрозділу

У воїна залишилася дружина та дві доньки

У тяжких боях за Бахмут загинув командир тактичної групи "Карпатської Січі" Анатолій Тегза (позивний "Варвар"). Він героїчно врятував життя своєму побратиму та командиру суміжного підрозділу, а сам врятуватися, на жаль, не зміг.

Про це повідомили на сторінці "Карпатської Січі" у Facebook.

"Варвар був чоловіком безмежної сміливості та нестримної волі. Для нього не було нічого неможливого. Завжди на вістря, завжди попереду — він надихав нас своїм прикладом. За бездоганне виконання бойових завдань під час попередньої кампанії на Бахмутському напрямку нагороджений Золотим хрестом Головнокомандуючого", — йдеться у повідомленні.

У ході свого останнього бою Анатолій Тегза відзначився справжнім героїчним вчинком.

"В останньому бою виявив себе героїчно, перед смертю врятував життя своєму побратиму та командиру суміжного підрозділу. Невиправна втрата", - зазначили в "Карпатській Січі".

Також про трагедію написав на своїй сторінці у Facebook брат загиблого воїна.

"Під час проведення контрнаступу в районі м. Бахмута їх підрозділ потрапив під артобстріл. Рятуючи своїх побратимів, що отримали поранення, пішов допомагати пораненим бійцям з іншого підрозділу (бо по-іншому він не міг) і на превеликий жаль живим не повернувся! Земля тобі пухом ! Герої не гинуть! Тримай небо, брате!", — сказав він.

У захисника залишилася дружина та дві доньки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на фронті загинув військовий із Лимана Володимир Колдашев. Чоловік героїчно врятував життя свого побратима.