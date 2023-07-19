Рятуючи воїнів на фронті, загинув молодий лікар-реабілітолог. У нього залишилося двоє дітей

Воїнові було лише 38 років

У ході повномасштабної війни в Україні загинув молодий лікар-реабілітолог, старший солдат прикордонного загону, фельдшер відділення медичного забезпечення Володимир Вудмаска.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив колега загиблого воїна Олег Орос. За його словами, трагедія сталася 17 липня цього року під час ворожого обстрілу.

"Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях. Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину і кожного з нас! Хай дасть Господь Царство Небесне та вічний спокій його душі!", — написав він.

На Facebook-сторінці Uzhhorod Neurosurgery, Обласного клінічного центру нейрохірургії та неврології в Ужгороді, в якому працював Вудмаска, прокоментували трагедію.

"Володя житиме не тільки в нашій пам’яті, а й у двох синах: трирічному Іллі та 6-річному Михайлі. Обіймаємо серцем дружину Ганну — нашу колегу, з якою вони познайомилися у стінах ОКЦНН, кумів, які працюють у нашому колективі, а також усіх рідних та близьких", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про Володимира Вудмаску

У 2004-2005 роках чоловік проходив термінову службу в Держприкордонслужбі та з початком повномасштабної війни вдруге повернувся до лав прикордонників. Про це пише "Закарпаття. Онлайн".

Близько трьох місяців прикордонники разом із силами оборони тримали оборону на українсько-білоруському кордоні. Після того, як ворог був викинутий з цих територій, воїни вирушили на Слов’янський напрямок.

Зазначимо, що восени 2022 року Указом Президента України старшого солдата Володимира Вудмаска було нагороджено медаллю "За врятоване життя".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у боях за Україну загинув 24-річний сапер Віталій Гречка зі Львівської області. У хлопця залишилася дружина та п’ятимісячні двійнята.