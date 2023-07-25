Повернувся з Литви, щоб боронити Батьківщину: на фронті загинув батько двох дітей

Воїнові було 49 років

Кровопролитна повномасштабна війна в Україні забрала життя старшого солдата Петра Глови із Кременецького району. З перших днів вторгнення він стояв на захисті своєї Батьківщини, повернувшись із-за кордону.

Про це повідомили у Кременецькій районній держадміністрації.

"Старший оператор відділення військової частини загинув 15 липня 2023 року, отримавши несумісні з життям поранення внаслідок мінометно-артилерійських обстрілів під час виконання бойового завдання", – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що Петро Глова до початку повномасштабного вторгнення проживав у Вільнюсі (Литва), але після початку цих подій повернувся до України та подався захищати свою країну.

"Батько Петра Голови був військовослужбовцем, служив у Вільнюсі. Син пішов стопами батька і теж став військовослужбовцем. Одразу ж, як тільки почалася війна, повномасштабне вторгнення, він, не замислюючись, повернувся", — розповів міський голова Кременця Андрій Смаглюк.

З перших днів військовий брав участь у бойових діях у гарячих точках. 15 липня він загинув у Луганській області під час обстрілу.

Попрощатися з Петром прийшли його рідні, друзі та мешканці Кременця. Воїна поховали на цвинтарі села Града, поряд із могилою батька.

У чоловіка вдома залишилася мама, дружина та двоє дітей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на війні з окупантами загинув 43-річний батько чотирьох дітей із Чернігова В’ячеслав Анопрієнко. Чоловіки не хотіли брати на службу через дітей, але пішов добровольцем.