Їй було всього 12: у лікарні померла поранена росіянами під час обстрілу Костянтинівки дівчинка

Влада регіону просить батьків з дітьми виїжджати у безпечне місце

У лікарні померла 12-річна дівчинка, яка постраждала під час обстрілу росіянами села Костянтинівка на Донеччині. Окупанти застосували проти мирного населення касетні боєприпаси.

Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Це друга дитина, яка загинула внаслідок цього обстрілу.

Касетний боєприпас від РСЗВ "Смерч" розірвався над водоймою у селі Костянтинівка близько 19:00 у понеділок, 24 липня. У цей момент там відпочивали місцеві жителі. Внаслідок російської атаки шестеро людей отримали поранення, серед яких троє дітей (дівчата 5, 11 років та 12-річний хлопчик). Крім того, двоє людей загинули на місці — 10-річний хлопчик та 28-річний чоловік.

Сьогодні близько 19:25 надійшло повідомлення про те, що попри зусилля лікарів у лікарні померла третя жертва російської агресії — дівчинка 2011 року народження. Вона мала серйозні поранення і дитину евакуювали в сусідню область для негайної допомоги, але це не допомогло. Таким чином, росіяни вбили двох дітей та одного дорослого.

"У мами загиблого хлопчика погіршився стан, тому її евакуювали в сусідню область, де лікарі надають необхідну допомогу, щоб не було загрози життю та здоров’ю. Це чергове підтвердження нелюдських вчинків та злочинів окупантів. Не маючи успіхів на фронті, ворог використовує касетні боєприпаси проти мирного населення" — зазначив Павло Кириленко.

Він наголосив, що регулярні обстріли є підтвердженням того, що батькам з дітьми потрібно негайно евакуюватись із небезпечної зони.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Донеччині загинули брат і сестра через обстріл росіян. Ворожий снаряд розірвався у дворі будинку, де мешкали діти.