Його брат продовжує захищати Україну: на фронті загинув молодий бойовий медик

Воїнові було лише 23 роки

На війні у російськими окупантами загинув бойовий медик 24-ї окремої механізованої бригади ім. короля Данила, старший солдат Банах Роман Іванович із села Старий Милятин.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Буської міської територіальної громади Львівської області.

"Смерть воїна наступила під час бойового зіткнення з противником поблизу н.п. Озарянівка Донецької області від дії вибухової хвилі та ураження осколками, внаслідок чого Роман отримав поранення, несумісні з життям", — йдеться у повідомленні.

У загиблого воїна залишилися сестра Галина та брат Назарій, який зараз перебуває на фронті та продовжує захищати країну від окупантів.

"Словами важко залікувати в серці хворобливу рану втрати… У цю гірку мить поділяємо горе з родиною загиблого, його друзями, бойовими побратимами й схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна пам’ять і слава Герою!", – зазначили на сторінці громади.

Захисника поховають у рідному селі Старий Милятин. Інформація про дату та час похорону буде повідомлена додатково.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у боях за Бахмут загинув молодий командир танка Цимбалюк Ігнат Русланович. У ході ворожого обстрілу сталося пряме влучення в бліндаж.