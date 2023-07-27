Ветеран АТО та миротворець: на фронті загинув український воїн, не доживши до 59 років

Український воїн все своє життя присвятив службі в армії

У війні із російськими окупантами загинув ветеран АТО/ООС, а також учасник миротворчих місій Дмитро Олексійович Токар. Він не дожив до свого 59-го дня народження буквально кілька місяців.

Трагічну новину повідомив міський голова міста Сторожинець у Чернівецькій області Ігор Матейчук. У школі, де навчався воїн, розповіли про те, якою він був людиною.

Штаб-сержант Дмитро Токар – професійний військовий, який багато років на фронті. Він брав участь у АТО/ООС, а також був членом миротворчих місій. У 1980 році він закінчив школу в Лукавецькому старостинському окрузі Берегометської селищної ради.

Після закінчення 8-го класу вступив до ПТУ №6 смт. Кути, а потім пішов служити до армії. Його близькі зазначають, що військова справа стала професією всього його життя. 1 жовтня 2023 року Дмитру Токару могло б виповнитись 59 років.

"Численні нагороди, відзнаки – яскраве свідчення прихильності до обраної справи, відповідального ставлення до виконання службових обов’язків. Життя Героя — зразок самовідданого служіння Україні, її захисту", — сказано в повідомленні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на фронті загинув воїн, який повернувся з Литви, щоб захищати батьківщину. У нього залишилося двоє дітей.