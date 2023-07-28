Брав участь в унікальній спецоперації ГУР: на Львівщині попрощаються з українським героєм

Захиснику було 34 роки

У ході повномасштабної війни загинув військовий Андрій Дяк. Його життя обірвалося в бою з окупантами ще у квітні 2022 року, а 29 липня тіло захисника привезуть на Львівщину, де того ж дня відбудеться похорон бійця в його рідному місті Стрий.

Про це повідомили на сторінці Стрийської міської ради у Facebook.

Зазначається, що Андрій Дяк навчався у стрийській середній школі №4, потім закінчив ліцей ім. Героїв Крут у Львові, а далі чого вступив і закінчив Львівську філію Київського університету культури та мистецтв. Працював чоловік у сфері туризму.

"Протягом 2016 – 2019 років брав участь в АТО, захищав Батьківщину у складі 36-ї окремої бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Білінського. Нагороджений відзнакою Президента України "За участь в антитерористичній операції", — йдеться у повідомленні.

Після демобілізації Дяк влаштувався працювати в іноземну організацію у службі охорони супроводу кораблів. Він вільно володів англійською мовою, був фізично міцний та морально стійкий. Однак після початку повномасштабного вторгнення він без роздумів повернувся на Батьківщину. Разом із братом вони пішли одного дня добровольцями захищати свою країну від окупантів.

"Андрій став одним із 72-х відважних воїнів, які добровільно погодилися полетіти гелікоптерами в повністю оточений і заблокований Маріуполь (відомо, як повітряна операція на "Азовсталь" силами ГУР)", — зазначили в міськраді.

Хоробрий воїн загинув у бою із загарбниками 10 квітня 2022 року. У суботу, 29 липня, його тіло привезуть до села П’ятничани Львівської області о 10.00. О 13:00 у церкві Благовіщення відбудеться прощання із героєм.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на фронті загинув молодий лікар-реабілітолог Володимир Вудмаска. Удома в нього залишилася дружина та двоє дітей.