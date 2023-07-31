У день народження 11-річної дочки: під обстрілом разом із побратимами загинув український воїн

Чоловікові було 40 років

У ході повномасштабної війни із російськими загарбниками обірвалося життя українського військового Євгена Квятовського. Хоробрий воїн загинув у боях за Ямпіль Донецької області. Прощання із захисником пройшло у Хмельницькому.

Про це повідомляється в сюжеті на МТРК "Місто"

"У Хмельницькому сьогодні попрощалися з 40-річним Героєм Євгеном Квятковським. Він навчався у школі №26, потім на фінансиста до МАУП. Мобілізували чоловіка у лютому цього року, він був мінометником", — йдеться у повідомленні.

Видання "Всім" цитує слова рідної сестри загиблого військового:

"Серце нашої родини розбите... Немає слів, щоб описати це велике горе. Ми не вірили в останнє, теплилася надія, що це помилка і він поранений десь і його знайдуть... Але, ні, його впізнали, він загинув. Загинув разом із побратимами під обстрілом на полі бою під Ямполем, Бахмутський напрямок. Загинув у 11 день народження своєї милої доньки. Де справедливість? У чому ж вона? Ідуть найкращі сини свого народу"!, — сказала вона.

Вдома у чоловіка залишилися дружина, 15-річний син, 11-річна дочка, а також сестра та племінниця.

Прощання з військовим відбулося у Хмельницькому у понеділок, 31 липня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на фронті загинув український військовий, 43-річний батько чотирьох дітей із Чернігова В’ячеслав Анопрієнко. З самого початку повномасштабного вторгнення він хотів стати на захист Батьківщини, але його не хотіли брати через дітей. Тоді чоловік подався воювати добровольцем.