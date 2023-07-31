Хто та як може вручати повістки в Україні: важлива інформація під час мобілізації

Повістки можуть бути вручені не лише за домашніми адресами військовозобов’язаних

У зв’язку із продовженням воєнного стану та загальної мобілізації чоловікам в Україні продовжать видавати повістки. "Телеграф" розповідає, як має проходити цей процес та хто уповноважений цим займатися.

Так, за словами адвоката Романа Сімутіна, є кілька етапів вручення повістки. Він детально пояснив, який шлях вона проходить від ТЦК та СП до того, як буде вручена військовозобов’язаному чоловікові.

Як в Україні вручається повістка

спочатку видається та підписується розпорядження начальника ТЦК та СП, в якому вказано список осіб для виклику. Їх, наприклад, можуть викликати для уточнення даних;

потім повістка виписується на певну особу із зазначенням номера цього розпорядження;

далі має бути сформовано та підписано розпорядження начальника ТЦК на уповноважених представників ТЦК, які уповноважені вручати повістку;

певній особі вручають повістку особисто до рук та під підпис.

При цьому законом не визначено, що повістку чоловікові мають передати лише за місцем проживання. Це може статися у громадських місцях, на блокпостах, а також за місцем роботи.

Хто може видавати повістки

Омбудсмен Дмитро Лубинець пояснив українцям, що є кілька категорій, які мають таке право. До них відносяться:

посадові особи районного чи міського центру комплектування та соціальної підтримки.

виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (у разі розпорядження ТЦК);

керуючі багатоквартирних будинків;

керівники підприємств, установ, організацій, навчальних закладів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці почали отримувати повістки щодо СМС. Правозахисник Олександр Павличенко розповів, чи це законно і, чи тягне за собою якісь наслідки ігнорування такого виду повістки.