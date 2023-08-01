Врятував не одне життя українських воїнів: на фронті загинув молодий медик із Вінниччини

Хлопцеві було лише 24 роки

У боях з окупантами за Україну загинув медик, санінструктор із міста Жмеринка Вінницької області Владислав Червінський. Його життя обірвалося 27 липня у селі Роботине Токмацького району Запорізької області під час ворожої атаки дронами.

Про це повідомили на сторінці Жмеринської міської ради.

"Наш земляк був санінструктором, який рятував життя військових. Своє життя Влад Червінський поклав на вівтар за волю України та майбутнє всіх українців у вільній державі", — йдеться у повідомленні.

У 20 років хлопець підписав контракт на службу в Національній Гвардії України й коли розпочалася повномасштабна війна, у нього за плечима вже був чималий досвід, оскільки з 2019 року він виконував службово-бойові завдання на Донеччині, рятуючи життя військових, які захищали кордони на сході України під час антитерористичної операції.

"Попри свій юний вік, наш земляк користувався повагою та авторитетом серед побратимів та військового керівництва. У березні 2023 року за сумлінне виконання службових обов’язків, зразкову військову дисципліну, наполегливість у виконанні військового обов’язку, високі показники у діяльності Грамотою Національної Гвардії України», — згадують у міськраді.

Водночас Владислава було нагороджено грамотами військової частини, в якій служив за сумлінне виконання службово-бойових завдань, мужність та старанність.

Протягом тривалого часу Червінський перебував у найгарячіших точках, служив на Бахмутському напрямку, де рятував життя побратимам, а останнім часом він був на Запорізькому напрямку. Того трагічного дня, 27 липня, російські окупанти здійснили атаку дронами. Владислав отримав поранення, несумісні із життям.

"Відповідальний, завжди вимогливий до себе, ініціативний, цілеспрямований та старанний — таким був і назавжди залишиться у пам’яті Владислав Червінський", - наголосили в мерії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у важких боях за Бахмут загинув військовий Олександр Кушнір. Йому було лише 20 років.