Мобілізація у серпні: які повістки зараз не видають, а які можна отримати

Отримання "запрошення" у військкомат необов’язково означає відправлення на фронт

Загальну мобілізацію в Україні продовжено щонайменше до 15 листопада. Військовозобов’язані чоловіки можуть отримувати повістки, їх існує чотири види, але під час війни видається лише три.

Про те, які повістки можуть отримати українські чоловіки у серпні, розповіла речник Черкаського територіального центру комплектації Аліна Кривошея, пише "Суспільне".

Загалом в Україні існують чотири види повісток, проте в умовах загальної мобілізації призову на строкову військову службу у Збройних Силах України та інших військових формуваннях призупинено. Таким чином, повістки для призову на строкову службу наразі не видаються. Зовсім необов’язково отримання повістки означає відправлення фронт.

Які повістки видають українським чоловікам під час війни:

повістка для уточнення військово-облікових даних;

повістка проходження ВЛК для встановлення ступінь придатності до військової служби;

мобілізаційне розпорядження – видається після проходження ВЛК, якщо військовозобов’язаний визнаний придатним до служби.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто має право роздавати повістки українцям. Їхня видача відбувається за дорученням керівників районних (міських) ТЦК уповноваженими на це особами.