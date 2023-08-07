Колишній російський топ-чиновник успішно воює у ЗСУ: отримав нагороду від Залужного (фото)

У мережі Волобуєва привітали із нагородою

Колишній топменеджер російської компанії "Газпромбанк" Ігор Волобуєв, який на момент початку повномасштабного вторгнення в Україну проживав у росії, отримав нагороду від Валерія Залужного.

Фото нагрудного знака "Золотий хрест" він опублікував на своїй сторінці у Фейсбуку за підписом "Служу українському народу". З весни 2022 року Волобуєв захищає Україну у лавах легіону "Свобода росії".

Відомо, що нагороду "Золотий хрест" вручають військовим рядового та сержантського складу за успішне виконання бойових завдань. Вона належить до відзнак головнокомандувача ЗСУ. Нагороду датовано 27 липня поточного року, але фото її опубліковано у мережі лише сьогодні.

До квітня 2022 року Ігор Волобуєв обіймав посаду віцепрезидента "Газпромбанку", але згодом вирішив підтримати Україну та виїхав з росії. Родом колишній топменеджер путінського банку з Охтирки Сумської області, там проживав його батько на період вторгнення росіян.

Своє повернення в Україну він прокоментував тим, що хоче "покаятися та відмитися" від російського минулого. Із весни 2022 року Ігор Волобуєв захищає Україну у складі легіону "Свобода росії".

"За національністю я українець… Я не міг більше спостерігати з боку, що робить росія з моєю батьківщиною. Мій візит — це як покаяння, я хочу відмитися від свого російського минулого. Я хочу залишитися в Україні до перемоги. Хотів повернутися ще у 2004 році, але не зміг цього зробити за сімейними обставинами", — сказав він у коментарі The Insider навесні минулого року.

У коментарях українці привітали колишнього російського топ-менеджера із нагородою.

Кілька місяців тому Ігор Волобуєв дав інтерв’ю Сергію Іванову, в якому розповів про своє повернення в Україну та про те, з якими проблемами зіткнувся вдома. Він розкритикував російську армію та суспільство загалом, а також поділився бойовим досвідом.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Володимир Зеленський отримав два чеченські ордени від уряду Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні. Нагороди особисто передав голова ГУР МО України Кирило Буданов.