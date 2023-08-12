Чи можуть військовозобов’язаного відправити до армії без проходження лікарської комісії: адвокат дала відповідь

Від рішення комісії залежить все

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, а тому військовозобов’язаних українців продовжують забирати до лав ЗСУ. Однак перед цим їм треба пройти військово-лікарську комісію (ВЛК)

Як розповіла ТСН адвокат Марина Бекало, саме від ув’язнення ВЛК залежить те, чи заберуть військовозобов’язаного до армії чи ні.

"Поки ВЛК не визнає громадянина придатним до військової служби за станом здоров’я, закликати його на військову службу під час мобілізації ТЦК та СП немає підстав", — каже вона.

Адвокат зазначає, що без проходження комісії військовозобов’язаного також не можуть звинуватити в ухиленні від військової служби, оскільки для цього необхідно мати висновок про його придатність до служби та документально підтверджений факт його неприбуття до ТЦК на порядку денному про відправлення на військову службу.

При цьому йдеться лише про відповідальність за кримінальною статтею 336, але від адміністративної відповідальності та можливого штрафу за неявку повістці це не звільняє.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні змінилися деякі правила мобілізації.

Також ми повідомляли про те, кому з українців не прийде повістка у серпні.