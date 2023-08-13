Мінус два склади БК і не лише: ніч у окупантів в Олешках була гучною (відео)

Крім боєприпасів росіяни могли втратити техніку

У тимчасово окупованих Олешках Херсонської області ніч на 13 серпня була гучною. Після прицільного удару ЗСУ ворог втратив два склади боєприпасів.

Про це повідомив речник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров. Він опублікував відео потужної детонації ворожого БК.

Так, у ніч проти 13 серпня в Олешках пролунали два потужні вибухи — перший о 23:30, а другий о 01:30. Крім знищеного БК, постраждав і особовий склад окупантів.

"У тимчасово окупованих Олешках за півночі знищено 2 склади з БК, а також є влучення у скупчення окупантів", — написав Владислав Назаров.

На кадрах, знятих у нічний час, видно мерехтливе свічення – вибух та детонація складів БК. За інформацією моніторингових каналів, у місці влучення перебувала велика кількість боєкомплекту та техніка росіян.

Варто зазначити, що в районі Олешок вибухи лунали й вдень 12 серпня. За попередньою інформацією, "прилетіло" по військовій базі росіян. Зазначимо, що Олешки знаходяться приблизно за 20 км від Херсона на лівому березі Дніпра.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ЗСУ на фронті знищили рідкісну машину росіян. БМПТ "Термінатор" було підірвано на одному з напрямків на фронті.