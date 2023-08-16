Доньки-двійнята залишилися без батька: у Рівному попрощалися з молодшим лейтенантом, який звільняв Урожайне

Загиблому воїну було лише 30 років

У районі селища Урожайне Донецької області, яке 16 серпня звільнили ЗСУ, обірвалося життя українського військового, молодшого лейтенанта Олександра Балашова.

Про це повідомили на сторінці Рівненської міської ради у Facebook.

"Рівне провело в останню путь ще одного Героя. Олександр Балашов, квасилівчанин, випускник Острозької академії, вирішив не ховатися від захисту Батьківщини, сміливо взяв у руки зброю, щоб виганяти ворога з нашої землі", — йдеться у повідомленні.

Трагедія сталася 10 серпня у районі населеного пункту Урожайне Донецької області. У середу, 16 серпня, у місті Рівному відбулося прощання із загиблим воїном.

"Війна забирає найкращих, забирає тих, хто так багато всього мав встигнути…", — наголосили в мерії.

Водночас секретар Рівненської міської ради Віктор Шакірзян написав на своїй сторінці у Facebook, що в Олександра вдома залишилися дві доньки-двійнята Дарина та Злата, а також його кохана дружина.

"Олександр Балашов, люблячий батько двох чудових донечок Даринки та Злати, не вагався ні хвилини, не намагався уникнути виклику на службу, він мужньо взяв до рук зброю і став до лав мужніх оборонців країни", — написав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в боях за Україну загинув 43-річний батько чотирьох дітей В’ячеслав Анопрієнко. Чоловіка відмовлялися брати на службу через дітей, проте він пішов воювати добровольцем.