В Україні можуть змінити правила вручення повісток: на що чекати військовозобов’язаним

Нововведеннями пропонують покращити процес мобілізації

У Верховній Раді було зареєстровано законопроект №9566, яким в Україні хочуть змінити правила вручення повісток. Зокрема, повноваження на вручення цього документа з’являться у деяких категорій громадян. Зміни хочуть внести до ст. 38 ЗУ "Про військовий обов’язок та військову службу".

Так, у новому законопроекті, автором якого став нардеп Георгій Мазурашу, пропонують надати на законодавчому рівні право на вручення повісток військовозобов’язаним комунальникам та власникам будинків.

Водночас громадянам хочуть дозволити збирати інформацію про військовозобов’язаних та сприяти їхньому прибуттюдо Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Крім такого нововведення, у законопроекті пропонують покращити процес мобілізації в країні. Тобто щоб працівники ТЦК та СП приділяли більше уваги роботі з мотивованими патріотами, які хочуть захищати Батьківщину.

Зазначається, що тих громадян, які з тих чи інших причин не хочуть ставати військовими, потрібно максимально залучати до роботи над розвитком та підтримкою економіки.

Як пояснюється в пояснювальній записці, забезпечити захист нашої країни можуть лише ті воїни, які мають сильну мотивацію та готові морально та фізично вирушити на фронт та воювати проти окупантів. Водночас невмотивовані мобілізовані нерідко деморалізують товаришів по службі й навіть можуть здатися в полон.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що адвокат Андрій Межирицький пояснив, чи вважається повістка, кинута в поштову скриньку, вручену і що загрожує за її ігнорування.