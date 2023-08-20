Залишилися двоє маленьких синів: сім’я загиблого військовослужбовця просить присвоїти йому звання Героя України

Військовослужбовцеві було лише 40 років

Сім’я загиблого українського військовослужбовця Євгена Гербіна, який брав активну участь у бойових діях у Донецькій та Луганській областях, створила петицію №198114 про присвоєння йому посмертного звання Героя України.

Кореспонденту "Телеграфа" Яну Доброносову вдалося поговорити з родиною загиблого та зробити кілька знімків із цвинтаря, на якому його поховано.

40-річний Євген Гербін, уродженець села Куп’єваха (Харківська область), був мобілізований 12 серпня 2022 року, після чого воював на передовій у Луганській та Донецькій областях.

"Його побратими зазначали, що він був справжнім воїном, людиною слова, людиною мужності, зразком незламності та міцності духу. Вірний військовій присязі, виявив стійкість та мужність. Двічі отримував поранення та завжди повертався до лав захисників", — йдеться у повідомленні.

Загинув український захисник 12 червня 2023 року під час боїв біля Яковлівка, що неподалік Бахмута.

У нього залишилися дружина, двоє дітей (2 та 5 років), батьки та двоє братів.

Євген Гербін загинув у боях за Україну

Як повідомлялося раніше, у важких боях за Україну загинув воїн родом із Донецька Андрій Онишко із позивним "Вікінг". Прощання з ним відбулося у четвер, 17 серпня, у місті Львів.