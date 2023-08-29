Загинув на півдні через два дні після отримання медалі: у Чугуєві прощатимуться з героїчним захисником

Військовий загинув під час звільнення села Роботине

Українські війська продовжують просуватися на півдні. Вони проривають лінії оборони росіян, часто ціною власного життя. Серед загиблих захисників — Олександр Чураєв з Чугуєва Харківської області.

Чоловік загинув 26 серпня в районі нещодавно звільненого села Роботине у Запорізькій області, усього за кілька днів після того, як йому вручили особливу відзнаку. Про це написала мати героя, Ірина Чураєва. В соцмережі "Фейсбук" вона повідомила, що Олександр тільки 24 серпня отримав медаль "За врятоване життя". Тіло полеглого воїна привезуть до Чугуєва 29 серпня. "Я не вірю в те, що сина немає", — пише жінка.

Олександр Чураєв отримав медаль 24 серпня

Напередодні в серпні Олександр відсвяткував 36-й день народження. Відомо, що чоловік закінчив Чугуївську ЗОШ №8 у 2004 році. Висловлюючи свої співчуття, близькі та знайомі захисника зауважують, яким добрим, чуйним та працьовитим чоловіком він був. В родині загибель сина — не перше горе. У 2022 році у батька Олександра, Сергія виявили рак крові під час операції на хребті.

Раніше "Телеграф" розповідав, що після просування у Роботиному, ЗСУ не зупиняються. Заступниця голови Міноборони Ганна Маляр повідомила, що наступними напрямками стане просування на південний схід та південь. У воїнів амбітні плани — дійти до Азовського моря, зокрема до Бердянська.