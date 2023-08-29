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Загинув на півдні через два дні після отримання медалі: у Чугуєві прощатимуться з героїчним захисником

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
Олександр Чураєв
Олександр Чураєв. Фото Колаж "Телеграфу"

Військовий загинув під час звільнення села Роботине

Українські війська продовжують просуватися на півдні. Вони проривають лінії оборони росіян, часто ціною власного життя. Серед загиблих захисників — Олександр Чураєв з Чугуєва Харківської області.

Чоловік загинув 26 серпня в районі нещодавно звільненого села Роботине у Запорізькій області, усього за кілька днів після того, як йому вручили особливу відзнаку. Про це написала мати героя, Ірина Чураєва. В соцмережі "Фейсбук" вона повідомила, що Олександр тільки 24 серпня отримав медаль "За врятоване життя". Тіло полеглого воїна привезуть до Чугуєва 29 серпня. "Я не вірю в те, що сина немає", — пише жінка.

Олександр Чураєв з медаллю За врятоване життя
Олександр Чураєв отримав медаль 24 серпня

Напередодні в серпні Олександр відсвяткував 36-й день народження. Відомо, що чоловік закінчив Чугуївську ЗОШ №8 у 2004 році. Висловлюючи свої співчуття, близькі та знайомі захисника зауважують, яким добрим, чуйним та працьовитим чоловіком він був. В родині загибель сина — не перше горе. У 2022 році у батька Олександра, Сергія виявили рак крові під час операції на хребті.

Раніше "Телеграф" розповідав, що після просування у Роботиному, ЗСУ не зупиняються. Заступниця голови Міноборони Ганна Маляр повідомила, що наступними напрямками стане просування на південний схід та південь. У воїнів амбітні плани — дійти до Азовського моря, зокрема до Бердянська.

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#Герой #Загиблий #ЗСУ