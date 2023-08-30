Загинув у 21: сміливому аеророзвіднику пропонують присвоїти звання Героя України

Героїзм молодого захисника у березні 2022 року вже відзначили нагородою, також посмертно

Серед українських героїв, які віддали життя за Батьківщину чимало й зовсім юних хлопців та дівчат. Серед них і Денис Кравчук з Житомирщини. Хлопець загинув, коли йому був лише 21 рік. Денис служив водієм-електриком стартового відділення 2-го взводу безпілотних авіаційних комплексів РБАК 54 ОРБ ім. Миколи Тиші, тобто був аеророзвідником.

На сайті президента України опублікували петицію із закликом надати молодому воїну звання Героя України посмертно. Денис обрав захист Батьківщини після вторгення 24 лютого добровільно — сам з'явився за повісткою. Його мати пише, що Денис сказав: "Всі мої хлопці вже там і я також іду".

За плечима юнака вже була строкова служба, яку він закінчив усього за кілька місяців до вторгнення — в грудні 2021 року. Свій новий військових фах — розвідку з дрона опанував швидко. Його обов'язком було коригувати артилерію. У березні 2022 року брав участь в боях під Черніговом. Мати згадує, що побратими називали Дениса "очами Чернігівщини".

Денис Кравчук закінчив строкову службу незадовго до вторгнення

Потім — переміщення на схід України. Останнє завдання хлопець виконував 10 червня 2022 року. Розрахунок знищив мінометний розрахунок, розрахунок АГС та групу піхоти ворога, а Денис робив розвідку. Після повернення на позиції в Покровське Бахмутського району Донеччини окупанти нанесли по ньому та побратимах артилерійський удар.

Денис п'ять днів боровся за життя та 15 червня його серце зупинилося. До свого дня народження хлопець не дожив кількох місяців. За героїзм під час визволення Чернігівщини нагорода знайшла героя лише після смерті — 13 липня. Наразі мати Дениса збирає підписи під петицією до президента: "Денис свідомо, без вагань, за покликом серця пішов на війну, маючи величезну мотивацію захищати нашу країну від нищівного агресора, боротися за мирне небо над нашими з вами головами, не уявляючи, яку дорогу ціну за це заплатить".

Раніше "Телеграф" розповідав про загибель українського захисника з Чугуєва, що на Харківщині. Він був вбитий окупантами під час звільнення Роботиного у Запорізькій області усього через кілька днів після вручення медалі.