"Допомагає працювати та рятує життя": журналісти збирають кошти на авто для пресгрупи на Бахмутському напрямку

НСЖУ закликає людей долучитися до придбання позашляховика

Журналістські матеріали із зони, наближеної до бойових дій, та унікальні фотографії з російсько-української війни, які стали надбанням світових медіа, – це значною мірою заслуга пресофіцерів Сил оборони України. Саме вони опікуються доступом журналістів на передові позиції та їхньою безпекою. Важливу роль тут відіграє фронтовий автомобіль.

Національна спілка журналістів України, прагнучи покращити умови роботи журналістів на фронті, оголосила збір коштів на автомобіль для пресгрупи оперативно-тактичного угрупування "Соледар" ЗСУ.

– Лише в нас на напрямку Бахмут—Горлівка щодня працює від 3 до 4 десятків журналістських груп – це близько сотні медійників, – розповідає керівник пресгрупи Влад Волошин. – Більшість із них – представники іноземних медіа: інформаційних агентств, відомих світових телеканалів, видань. У кожної групи завдання різні. Але, як правило, група приїжджає на тиждень чи на десять днів, щоб за цей час відвідати близько п’яти підрозділів. Щоб супроводити кожну групу, мені потрібно 4-5 годин роботи.

Зйомки на передовій – це завжди дуже небезпечно. Нерідкісними є поранення, а то й загибель журналістів.

– Журналістська робота на передовій – дуже небезпечна, як би ви не дотримувалися заходів безпеки і "умов безпечного перебування". Це війна… – наголошує Влад Волошин. – І, ясна річ, без правильно підібраного транспорту тут – ніяк. Автомобіль на війні не лише допомагає журналістам працювати, а й рятує життя. Без потужного позашляховика, "бойової машини" – ані дістатися до потрібних позицій, ані терміново виїхати з-під обстрілу. Щоб ви розуміли, коли по дорозі пройшла броньована техніка – дороги вже немає. Крім того, шляхи сполучення постійно обстрілюються, і тут скрізь вирви. Поблизу фронту – суцільне бездоріжжя. Я вже не кажу, що ворог цілеспрямовано обстрілює транспорт, у тому числі цивільний, який рухається дорогами. Як результат – машина тут живе дуже мало…

Автомобіль тут живе дуже мало. Фото з Facebook пресофіцера Влада Волошина

Влад Волошин розповідає, що деякі потужні інформаційні агентства присилають журналістів на броньованих позашляховиках, але й такі машини тримаються недовго. А медійники приїжджають на звичайних легковиках, а той й узагалі без автівок, і перевозити таких журналістів має військова пресгрупа.

Український цивільний воєнний журналіст, виконавчий директор Академії Української Преси Андрій Коваленко наголошує, що громадська підтримка пресофіцерів, допомога в придбанні автомобілів вкрай важлива.

– По-перше, правильно підібраний позашляховик – це питання безпеки, – каже журналіст. – По-друге, це – підтримка роботи пресофіцерів, яка надзвичайно важлива для цивільних журналістів. Пресофіцер не лише має повноваження супроводжувати журналістів у "жовтій" прифронтовій зоні, а й добре орієнтується на місцевості, оперативно отримує інформацію про те, де відносно безпечно, а де ні. Журналісти не можуть орієнтуватися на власну інформацію щодо цього, оскільки ситуація змінюється щохвилини. Тож робота в гарячих точок без пресофіцерів – цілком неможлива. Ну і, по-третє, журналісти, які пересуваються по фронтових дорогах на власних автівках, дуже швидко їх втрачають або мусять ремонтувати – це суттєво гальмує їхню роботу.

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко звертається до колег із закликом підтримати пресгрупу досвідченого пресофіцера, полковника Влада Волошина придбанням для неї автомобіля-позашляховика, оскільки зараз цей підрозділ залишився без власного засобу пересування.

– Робота цивільних журналістів на передовій великою мірою залежить від пресофіцерів, і зараз є потреба підтримати їх придбанням позашляховика, – каже голова спілки. – Журналісти важливі! Разом до Перемоги!

НСЖУ закликає долучатися до збору, аби вже незабаром можна було передати автомобіль для пресгрупи угруповання "Соледар" на Донеччину.

Мета – 240 тис. грн.

Збір проводиться разом з БФ "Українська душа".

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