На Netflix вийшла документалка, в якій "поховали" відомого воїна: боєць уже відреагував

Творці серіалу вже зв’язалися із військовим

Творці польського документального серіалу "Матері війни" (Matki Wojny), який вийшов на популярній стрімінговій платформі Netflix, "поховали" відомого українського військового та поета Павла Вишебабу.

На це звернув увагу сам боєць, який висловив своє здивування у соціальній мережі Facebook та зазначив, що Netflix ще не встиг його привітати, як уже попрощався.

Вишебаба зазначив, що новий серіал вийшов "не зовсім документальним", оскільки завершується розповіддю про нього та повідомленням про те, що він загинув під Сєвєродонецьком.

"Емоційна кульмінація серіалу здивувала моїх читачів, які й написали мені. Польські творці зі мною нічого не погоджували, я можу зрозуміти — вони думали, що я вже тойво. Чому, не знаю", — повідомив військовослужбовець.

При цьому Вишебаба додав, що кінцівка серіалу вийшла справді драматичною, але тільки він живий і продовжує служити у 68 бригаді.

Пізніше він повідомив, що творці серіалу зв’язалися з ним, пообіцяли виправити фінальний епізод і по можливості підтримати його підрозділ.

Своєю чергою, користувачі мережі порадили поету подати до суду на компанію, щоб відшкодувати моральну компенсацію, а інші пожартували, що варто вимагати зйомки сиквела з назвою "Вишебаба — повернення".

Павло Вишебаба – відомий військовослужбовець, поет та екоактивіст. Служить у 68 ОЄБр зв’язківцем та періодично дає виступи з метою збору грошей на ЗСУ.

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