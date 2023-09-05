Мобілізація триває: потрапити до десанту чи морпіхів стало простіше

Попри послаблення, в десант та морську піхоту потрапити все ще не просто

Триває впровадження змінених правил мобілізації для окремих категорій військовозобовязаних. Серед оновлень — зміна правил для десантників та морпіхів.

Накази Міноборони стосуються послаблення вимог до здоров’я під час загальної мобілізації та війни для десантно-штурмових військ та морської піхоти. Частина військових, які прагнули служити в цих видах військ, але не могли за станом здоров’я отримають "зелене світло".

Зазначимо, що медогляд проводитимуть раз у два роки. У таблиці придатності з’явилась нова графа, яка маркована "в особливий період".

Що змінилося в вимогах до десантників та морпіхів (у порівнянні із вимогами у мирний час):

зникла вимога до слуху — шепітна мова,

стан після перенесення паразитарних чи гострих інфекційних хвороб із стійкою ремісією перестав спричиняти непридатність (НП),

не є приводом для НП порушення функцій щитоподібної залози,

інфекції по типу кандидозу, аспергільозу, міцетоми не є протипоказом,

дозволено з вірусним гепатитом без порушення функцій,

дозволено з анемією, порушенням згортання крові,

не є приводом для НП невротичні розлади, пов’язані зі стресом та соматоформні розлади при помірно виражених, короткочасних проявах,

дозволено зі стійкими компенсаціями ЗЧМТ та захворювань головного мозку.

Графа 10 - особливий період Багато захворювань більше не чинять перепонів для бажаючих Більшість хвороб мають бути в стійкій ремісії Стати десантником чи морпіхом в особливий період може бути простіше

Зазначимо, що всі ці зміни мають обмежений характер дії — виключно на період особливого стану. Також варто не забувати, що окрім вимог по здоров’ю при прийнятті на службу десантник має мати відповідну фізпідготовку, психологічну стійкість, рівень освіти, мотивації, моральних якостей.

Раніше "Телеграф" розповідав про зміну вимог для курсантів та студентів певного напрямку підготовки для виїзду з України. Зокрема зміни стосуються тих, хто їде на льотну практику в іншу країну.