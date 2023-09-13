Багатодітні і не тільки: кого з батьків не мобілізують восени

Підставою для служби в армії може бути власне бажання людини або вибір служби за контрактом

В Україні мобілізація триватиме щонайменше до середини листопада. Частково змінюються її правила, однак є категорії громадян, які мобілізуватися можуть тільки добровільно.

Серед них є і батьки, однак це стосується не усіх. Мобілізувати примусово не можуть жінок чи чоловіків:

які є багатодітними (троє або більше неповнолітніх),

батька чи мати, які виховують дитину самостійно,

тих, у кого в родині є прийомна дитина чи під опікунством і людина має статус опікуна,

батьки, які виховують дітей із інвалідністю (підгрупа А, III-IV групи — для неповнолітніх, I чи II групи — повнолітня дитина до 23 років),

коли один з батьків вже проходить службу і є неповнолітня дитина,

коли близькі родичі, включаючи дітей, загинули або зникли безвісти під час бойових дій.

Зазначимо, що всі вище перераховані категорії можуть проходити службу в ЗСУ чи інших структурах на добровільних засадах. Також не мобілізують жінок на час декретної відпустки.

Раніше "Телеграф" розповідав, які категорії студентів мають право на відтермінування і коли воно не діє. Студент може отримати повістку, адже її можуть вручити будь-де. Повідомити ТЦК про настання права на відстрочку потрібно самостійно.