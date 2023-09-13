Рус

Багатодітні і не тільки: кого з батьків не мобілізують восени

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Батьки мають право на відтермінування мобілізації при деяких умовах
Батьки мають право на відтермінування мобілізації при деяких умовах

Підставою для служби в армії може бути власне бажання людини або вибір служби за контрактом

В Україні мобілізація триватиме щонайменше до середини листопада. Частково змінюються її правила, однак є категорії громадян, які мобілізуватися можуть тільки добровільно.

Серед них є і батьки, однак це стосується не усіх. Мобілізувати примусово не можуть жінок чи чоловіків:

  • які є багатодітними (троє або більше неповнолітніх),
  • батька чи мати, які виховують дитину самостійно,
  • тих, у кого в родині є прийомна дитина чи під опікунством і людина має статус опікуна,
  • батьки, які виховують дітей із інвалідністю (підгрупа А, III-IV групи — для неповнолітніх, I чи II групи — повнолітня дитина до 23 років),
  • коли один з батьків вже проходить службу і є неповнолітня дитина,
  • коли близькі родичі, включаючи дітей, загинули або зникли безвісти під час бойових дій.

Зазначимо, що всі вище перераховані категорії можуть проходити службу в ЗСУ чи інших структурах на добровільних засадах. Також не мобілізують жінок на час декретної відпустки.

Раніше "Телеграф" розповідав, які категорії студентів мають право на відтермінування і коли воно не діє. Студент може отримати повістку, адже її можуть вручити будь-де. Повідомити ТЦК про настання права на відстрочку потрібно самостійно.

Теги:
#Мобілізація #ЗСУ #Батьки