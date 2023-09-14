20 років жив за кордоном, але повернувся воювати: на фронті загинув стрілець-санітар

Воїнові було 46 років

У ході повномасштабної війни в Україні загинув військовий із міста Горохів Волинської області Міщенко Аркадій Олександрович. Він був добровольцем, який хоробро пішов захищати Батьківщину.

Трагедія сталася у понеділок, 11 вересня, під час ворожого обстрілу. Про це повідомляє Горохівська міська рада.

"У глибокій жалобі жителі Горохівської громади поділяють біль непоправної втрати та щиро співчувають родині загиблого Захисника. Низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю Воїна, який віддав своє життя за мирне небо над Україною. Помстою ворогові стане наша Перемога, про яку так мріяв і заради якої в моїй мрій і заради якої Міщенко! Герої не гинуть! Вони завжди захищатимуть рідну землю з небес!", — йдеться у повідомленні.

Аркадій Міщенко народився 14 лютого 1977 року. У рідному місті навчався у ЗОШ №1 ім. І.Я. Франка. Понад 20 років чоловік працював за кордоном, але після повномасштабного вторгнення повернувся захищати свою країну від окупантів. Він став добровольцем у лавах Збройних сил України. Служив на посаді стрільця-санітара 1 батальйону оперативного призначення Західного ОТО Національної гвардії України.

Прощання з воїном відбудеться 15 вересня об 11.30 біля Символічного Хреста борцям за свободу та незалежність України. Далі похоронна процесія рухатиметься центром міста до Свято-Вознесенського храму. Поховають військового на цвинтарі "Новий". 14 та 15 вересня в громаді оголошено дні жалоби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на фронті загинув герой-розвідник Андрій Орлов із позивним "Самрат". Він особисто вивішував прапор України над звільненою Снігурівкою.