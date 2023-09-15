Пройшов АТО та був на війні з першого дня: на фронті загинув командир відділення

Прощання з воїном відбудеться 15 вересня

У важких боях на Донеччині загинув командир мотопіхотного відділення військової частини А-4267 Омелюта Іван Іванович із села Тростянець. Удома в нього залишилися мама, дружина та діти.

Трагедія сталася 13 вересня поблизу села Берестове Бахмутського району внаслідок мінометного обстрілу з боку російських окупантів. Про це повідомили на сторінці Саранчуківської територіальної громади у Facebook.

Іван Омелюта вірно служив Україні під час проведення АТО, а коли розпочалася повномасштабна війна, без роздумів у перший день став на захист своєї Батьківщини.

"Щиро співчуваємо родині Воїна — Героя, поділяємо Ваш біль, схиляємо голови перед мамою, дружиною, дітьми, побратимами", — йдеться у повідомленні.

Тіло воїна везтиме до його рідного села Тростянець через села громади у п’ятницю, 15 вересня. Виїзд колони з Бережан буде орієнтовно о 16:00.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під Бахмутом загинув 25-річний військовий Бабко Ігор Валерійович. До дня народження захисник не дожив дев’ять днів.