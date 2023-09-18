Ухилянтам варто напружитись: що чекає тих, хто намагався уникнути мобілізації

За деякий вид неявки може загрожувати одразу кримінальна відповідальність

В Україні триває мобілізація, вона продовжена до 15 листопада 2023 року. Серед першочергових потреб армії артилеристи, піхота, льотчики. Хто отримав повістку, але вирішив не з'являтися у ТЦК можуть понести відповідальність за свій вчинок.

За неявку за повісткою спочатку наступає адміністративна відповідальність. Перша неявка по повістці в ТЦК для уточнення даних або на проходження медкомісії тягне за собою штраф від 1700 грн до 3400 грн (посадовці мають вищий штраф). При другій неявці, штраф вже зростає від 3400 до 5100 грн. Ухилення військовозобов'язаного від обліку має за собою штраф від 5100 до 8 500 грн або навіть тягнути за собою виправні роботи на рік.

Якщо ухилянт далі продовжує ховатися, може настати навіть кримінальна відповідальність. У воєнний час це позбавлення волі на період від трьох до п'яти років.

Є один вид неявки за повісткою, який тягне носовою одразу кримінальну відповідальність — це неявка до ТЦК за мобілізаційним розпорядженням, тобто повісткою вже на відправку в армію. За це можна отримати від трьох до п'яти років позбавлення волі.

Тим ухилянтам, які вирішили виїхати за кордон отримавши фіктивні довідки про стан здоров'я, може загрожувати як висилка з країни перебування (якщо Україна надійшла відповідний запит) або ж юридичні проблеми при поверненні в країну. Як наголосив радник офісу президента Михайло Подоляк, при поверненні чоловіків в Україну будуть з'ясовувати підстави на яких вони виїхали. Також будуть реєстри людей, які отримували фіктивні довідки. Він також зазначив, що згідно з законодавством деяких країн можуть бути проблеми з екстрадицією ухилянтів в Україну.

Раніше "Телеграф" розповідав про ініціативу цифровізації реєстру військовозобов'язаних України. Міноборони підписує відповідні документи із іншими міністерствами для обміну даними.