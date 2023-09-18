Не дожив до дня народження рівно тиждень: під Бахмутом загинув український військовий

Чоловікові було 35 років

На Донеччині в районі села Кліщіївка, яке ЗСУ вдалося звільнити, загинув військовослужбовець Державної прикордонної служби України Рай Станіслав Сергійович. Чоловік був родом із Сумської області. Там же пройде церемонія прощання з полеглим воїном.

Трагедія сталася 8 вересня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Клищіївка Бахмутського району. Інформацію про це у понеділок, 18 вересня, публікує Свеська сільрада Шосткинського району Сумської області.

"Свеська селищна рада висловлює найщиріші слова співчуття рідним і близьким щодо непоправної втрати. Низький уклін нашому воїну – захиснику! Вічна пам’ять Герою", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 15 вересня воїнові мало виповнитися 36 років. Однак до цієї події захисник не дожив лише одного тижня. Тепер йому назавжди тридцять п’ять.

Панахида та прощання із загиблим відбудеться 19 вересня о 12:00 біля будинку по вулиці Софіївська, 4.

"Шановна громадо, давайте разом гідно вшануємо пам’ять нашого Героя, який віддав найдорожче – власне життя, захищаючи Україну від підступного ворога, борючись за нас Перемогу та мир, і зустрінемо його "живим коридором" об 11:30 від селищної ради до селищної ради будинку по вулиці Софіївська, 4", — зазначили у сільраді.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у боях під Бахмутом загинув молодий український воїн Ігор Бабко. До свого дня народження хоробрий захисник не дожив дев’ять днів.