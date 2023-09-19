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Компактний та швидкий Spartan: чим корисний британський БТР на фронті (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Spartan в ЗСУ Новина оновлена 19 вересня 2023, 10:08
Spartan в ЗСУ. Фото mil.in.ua

У машини вже є українська модернізація для посилення вогневої міці

Українська армія має чимало видів бронетранспортерів. Частину з них Україна мала, ще деякі передали союзники, частину волонтери докупали самотужки. Броньована сила України достатньо розмаїта. Серед техніки є гусеничний бронетранспортер британського виробництва FV103 Spartan.

На озброєння цей БТР поставили у кінці 70-х. Така броньована машина призначається для транспортування. Вона мобільна, невелика, може пересуватися по воді. На фронті Spartan може виконувати як завдання в інженерних підрозділах, так і перевозити невеликі групи розвідників мінометників або саперів. Поміщається в нього семеро людей, троє з яких це екіпаж.

Характеристики БТР Spartan

  • Алюмінієвий корпус з товщиною до 60 міліметрів.
  • Озброєння — 7,62-мм кулемет (в базовій версії).
  • Боєкомплект до кулемета — 2000 патронів.
  • Швидкість — 96 км/год.
  • Операційна дальність — 510 км.
  • Є перископи для денного та нічного використання.
Характеристики БТР FV103 Spartan
Характеристики БТР FV103 Spartan

У базової версії стрільба з кулемета можлива із закритим люком, однак для ЗСУ була зроблена місцева модернізація, яка допомагає використовувати більш крупнокаліберний кулемет — M2 Browning. Також з командирської башти можна використовувати і гранатомет, що посилило вогневу міць машини. Проте була втрачена можливість вести вогонь з-під броні. Spartan в ЗСУ вже відзначився, зокрема участю у визволенні Харківщини рік тому.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Велика Британія передає Україні ще бронетехніку. Зокрема легкі бронеавтомобілі Scimitar Mk.2. Їхня швидкість трохи нижче за Spartan, але базові бойові якості вищі.

Теги:
#Велика Британія #Зброя #БТР