Компактний та швидкий Spartan: чим корисний британський БТР на фронті (відео)

У машини вже є українська модернізація для посилення вогневої міці

Українська армія має чимало видів бронетранспортерів. Частину з них Україна мала, ще деякі передали союзники, частину волонтери докупали самотужки. Броньована сила України достатньо розмаїта. Серед техніки є гусеничний бронетранспортер британського виробництва FV103 Spartan.

На озброєння цей БТР поставили у кінці 70-х. Така броньована машина призначається для транспортування. Вона мобільна, невелика, може пересуватися по воді. На фронті Spartan може виконувати як завдання в інженерних підрозділах, так і перевозити невеликі групи розвідників мінометників або саперів. Поміщається в нього семеро людей, троє з яких це екіпаж.

Характеристики БТР Spartan

Алюмінієвий корпус з товщиною до 60 міліметрів.

Озброєння — 7,62-мм кулемет (в базовій версії).

Боєкомплект до кулемета — 2000 патронів.

Швидкість — 96 км/год.

Операційна дальність — 510 км.

Є перископи для денного та нічного використання.

Характеристики БТР FV103 Spartan

У базової версії стрільба з кулемета можлива із закритим люком, однак для ЗСУ була зроблена місцева модернізація, яка допомагає використовувати більш крупнокаліберний кулемет — M2 Browning. Також з командирської башти можна використовувати і гранатомет, що посилило вогневу міць машини. Проте була втрачена можливість вести вогонь з-під броні. Spartan в ЗСУ вже відзначився, зокрема участю у визволенні Харківщини рік тому.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Велика Британія передає Україні ще бронетехніку. Зокрема легкі бронеавтомобілі Scimitar Mk.2. Їхня швидкість трохи нижче за Spartan, але базові бойові якості вищі.