Ціною власного життя відвів літак від осель: український пілот отримав звання Героя України

Авіатор бився в повітрі з двома російськими винищувачами

Українські військові ціною власного життя боронять українську землю. Не оминув захист і повітряний простір України. Ще на початку повномасштабного вторгення у березні 2022 року над Житомирською областю розгорнувся бій між двома російськими винищувачами та українським МіГ-29. За його штурвалом був командир бригади тактичної авіації майор Євген Лисенко.

Один із російських літаків він знищив, проте попав під удар ППО ворога. Літак міг впасти просто на оселі, над якими йшов бій. Майор Лисенко не катапультувався і спрямував свою машину у поле. Бій йшов між селами Новопіль та Окілок.

Євген Лисенко про небо мріяв з дитинства

Євгену 8 липня 2023 року присвоїли звання Герой України із удостоєнням ордену "Золота Зірка". Мешканці одного із сіл — Новополя збирали допомогу для його родини, встановили пам'ятну дошку на місці загибелі та хочуть перейменувати вулицю на його честь. Саме мешканці цього села на місці вибуху літака були першими, кажуть — сподівались, що це ворожий.

Командиром бригади Євген став лише за місяць до російського вторгення. У чоловіка були дружина, двоє дітей, вони щойно переїхали до Луцька. Після загибелі дружина переїхала на Черкащину, де він народився і виріс аби бути поруч з батьками свого чоловіка. Він був єдиним у родині.

Раніше "Телеграф" розповідав про іншу авіакатастрофу, що сталася на Житомирщині. Під час навчального польоту зіткнулися три літаки, пілоти загинули. Всі вони були досвіченими асами.