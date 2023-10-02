Рус

Визнають непридатним: із якими інфекційними хворобами та пухлинами не мобілізують

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Придатність військовозобов'язаного мають встановити лікарі на ВЛК
Придатність військовозобов'язаного мають встановити лікарі на ВЛК. Фото vikna.if.ua

Не всі стани онкології гарантують зняття з обліку

В Україні можуть мобілізовувати хворих із різними проблемами зі здоров'ям під час дії воєнного стану. Багато в чому це залежить від хвороби та стану її лікування. Однак є захворювання, з якими не тільки не мобілізовують, а й знімають з військового обліку.

Згідно з Положенням про ВЛК, серед таких причин є інфекційні хвороби. Зазначимо, що з деякими з них в стані тривалої ремісії людина може бути визнана обмежено придатною або ж ступінь придатності визначається індивідуально.

Інфекційні хвороби та онкологія, з якими не мобілізують:

  • активний туберкульоз легень з виділенням мікобактерій та/або за наявності розпаду легеневої тканини,
  • активний, прогресуючий туберкульоз інших органів позалегеневої локалізації,
  • тяжкі форми вірусних гепатитів, які важко піддаються лікуванню та значно порушують функції органів і систем,
  • хвороба, зумовлена ВІЛ, клінічна стадія ІV, з імунною декомпенсацією,
  • онкологія (пухлини) за наявності віддалених метастазів і неможливості радикального хірургічного лікування, в тому числі із метастазами з невідомого джерела,
  • швидко та повільно прогресуючі онкологічні захворювання кровоносної та лімфатичної систем, зі значними змінами у складі крові і періодичними загостреннями,
  • злоякісні новоутворення зі значними порушеннями функцій.

Раніше "Телеграф" розповідав про вади очей та зору із якими визнають непридатними та не мобілізують. Єдиний шлях потрапити у лави армії після висновку про непридатність та зняття з обліку — рішення більш високопоставленої військово-лікарняної комісії.

Теги:
#Хвороби #Мобілізація