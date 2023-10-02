Визнають непридатним: із якими інфекційними хворобами та пухлинами не мобілізують
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Не всі стани онкології гарантують зняття з обліку
В Україні можуть мобілізовувати хворих із різними проблемами зі здоров'ям під час дії воєнного стану. Багато в чому це залежить від хвороби та стану її лікування. Однак є захворювання, з якими не тільки не мобілізовують, а й знімають з військового обліку.
Згідно з Положенням про ВЛК, серед таких причин є інфекційні хвороби. Зазначимо, що з деякими з них в стані тривалої ремісії людина може бути визнана обмежено придатною або ж ступінь придатності визначається індивідуально.
Інфекційні хвороби та онкологія, з якими не мобілізують:
- активний туберкульоз легень з виділенням мікобактерій та/або за наявності розпаду легеневої тканини,
- активний, прогресуючий туберкульоз інших органів позалегеневої локалізації,
- тяжкі форми вірусних гепатитів, які важко піддаються лікуванню та значно порушують функції органів і систем,
- хвороба, зумовлена ВІЛ, клінічна стадія ІV, з імунною декомпенсацією,
- онкологія (пухлини) за наявності віддалених метастазів і неможливості радикального хірургічного лікування, в тому числі із метастазами з невідомого джерела,
- швидко та повільно прогресуючі онкологічні захворювання кровоносної та лімфатичної систем, зі значними змінами у складі крові і періодичними загостреннями,
- злоякісні новоутворення зі значними порушеннями функцій.
Раніше "Телеграф" розповідав про вади очей та зору із якими визнають непридатними та не мобілізують. Єдиний шлях потрапити у лави армії після висновку про непридатність та зняття з обліку — рішення більш високопоставленої військово-лікарняної комісії.